BlackRock: Enflasyon taleple değil arz ile ilişkili

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, enflasyonun nedeninin talep olmadığını, enflasyonu yükselten faktörün tedarik zincirlerindeki aksaklıklar olduğunu söyledi.

Talebin 2019 yılı seviyesine göre değişmediğini savunan Fink, "Gerçekten yüksek bir enflasyonumuz var, bunun büyük bölümü politika tarafından yaratılmış durumda. Gerçek olan şu ki arz sorunlarımız var, Rusya-Ukrayna savaşı bu tedarik sıkıntılarını ağırlaştırdı" diye konuştu.

Fink, tedarik zincirleri yavaş yavaş toparlandıkça ve Fed para politikasını sıkılaştırmaya odaklandıkça enflasyon sorunun zaman içinde çözüleceğine inandığını da vurguladı.

Bir resesyon riski olup olmadığından emin olmadığını da ifade eden Fink, "Eğer bir resesyon riski var ise, bu oldukça ılımlı. Amerika'nın finansal temelleri bugün hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.