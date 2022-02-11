BlackRock: Fed, tahvil alımlarını şimdi durdurmalı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Fed'e hızla yükselen enflasyonun önüne geçilmesi için, piyasadan tahvil alımlarını şimdi durdurması çağrısı yaptı.

Beklentilerin üzerinde gelen Ocak ayı enflasyon rakamının ardından açıkama yapan BlackRock'ın Global Sabit Getiri Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder, "Fed'in azıklanan yüksek enflasyona tepki vermesi ve parasal genişlemeyi şimdi durdurması gerekli" ifadelerini kullandı.

Fed'in pandemiye verdiği yanıtın "kapramanca" olduğunu belirten Rieder, ancak şimdi daha nötr bir politika duruşa hızlı şekilde geçme zamanı olduğunu savundu.

Rieder, Fed'in bunu yaparkan para politikasında aşırı sınırlayıcı hale gelmekten kaçınması gerektiğini de vurguladı.