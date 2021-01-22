BlackRock kripto yatırımı için SEC’e başvurdu

BlackRock’tan yapılan açıklamada, kullanıcılarının BlackRock Stratejik Gelir Fırsatları ve BlackRock Küresel Hisse fonları ile işlemlerinde Bitcoin türevleri kullanmaları ve böylece kripto paralara tanışmalarının hedeflendiği açıklandı. Kripto para piyasası savunucuları arasında gelen BlackRock CEO’su Larry Fink, geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in küresel piyasaya sıçrayabileceğini söylemişti.

Söz konusu fonlar sadece Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu tarafından onaylanmış piyasalarda ve nakdi mutabakatı olan kripto varlıkların alımında kullanılabilecek.

ABD Başkanı Joe Biden döneminde SEC Başkanı olarak seçilen ve daha önce Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu’nun başında olan Gary Gensler, kripto paralar ile ilgili yaptığı açıklamada, Kripto paralara ilişkin düzenlemede aceleci davranılmaması gerektiğinin altını çizmiş ve mevcut ödeme altyapılarının bir çok konuda yetersiz kalması nedeniyle insanların kripto paralara ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Diğer yandan ABD’nin yeni hazine bakanı adayı Janet Yellen, Kripto varlıkların yasadışı işlemlerde kullanılma ihtimalini öne sürerek kısıtlamalar gerektiğini söylemişti.

Bitcoin 32 bin dolar sınırında

Gelişmeler etkisiyle 920 milyar dolar hacimli kripto para piyasasının yüzde 64,45’ünü oluşturan Bitcoin fiyatları perşembe günü 30 bin doların altına geriledikten sonra, cuma günü TSİ 14:30’da 31 bin 890 dolara kadar toparlandı. Bitcoin’de haftalık değişim ise yüzde 17,46 düşüş yönünde oldu.