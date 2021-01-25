BM: Dünya ekonomisi kayıplarını zar zor telafi edecek

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda, küresel ekonomide sağlam ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmadığı sürece COVID-19 salgınının yıkıcı sosyo-ekonomik etkisinin yıllarca hissedileceği uyarısında bulundu.

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin 2020'de yüzde 5,6 daraldığı ve bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 4 olduğu belirtilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerin ise yüzde 2,5 küçüldüğü, 2021'deki büyüme beklentilerinin ise yüzde 5,7 olduğu ifade edildi.

Dünya ekonomisinin ise geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğü kaydedilen raporda, bu yılki yüzde 4,7'lik iyileşme beklentisinin geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceği vurgulandı.

Salgının geçen sene 131 milyon kişiyi daha yoksulluğa sürüklediği ifade edilen raporda, 12,7 trilyon doları bulan devasa ve zamanlı yardım paketlerinin dünya ekonomisinin tamamen çökmesini ve "Büyük Buhran" gibi bir ekonomik krizin yaşanmasını önlediği belirtildi.

Raporda, ayrıca G20 ülkelerinin ekonomilerinin büyümesinin hem dünya ekonomisini canlandıracağına hem de ekonomiyi gelecekteki şoklara karşı daha dirençli hale getireceğine işaret edildi.