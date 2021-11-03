BMW, 3. çeyrekte karını 2,9 milyar euroya çıkardı

BMW Grubu, yarı iletken krizine karşın üçüncü çeyrekte satış ve karlılığını artırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2,9 milyar euroya yükseldi. Söz konusu dönemde grubun gelirleri ise yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar euroya çıktı.

Konuyla ilişkin BMW Grubu’ndan yapılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.