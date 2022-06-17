BNP Paribas, ABN Amro Bank ile ilgileniyor

Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, Hollanda merkezli ABN Amro Bank NV'ı satın almakla ilgilendiğini bildirdi. ABN Amro, 2010 finansal krizinden bu yana Hollanda hükümetinin kontrolünde.

Bloomberg News'un haberine göre BNP Paribas, Hollanda hükümeti ile bir toplantı yaptı ve ABN Amro'ya ilgisini ortaya koydu.

Bununla birlikte kaynaklar, Hollanda hükümetinin ortaya konan bu ilgiyi henüz ciddi şekilde değerlendirmediğini, BNP ile yapılan ilk temasta herhangi bir detaylı müzakerenin ortaya konmadığını da ifade ettiler.

Hollanda hükümetinin ABN Amro üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmaya devam etmek için Banka hisselerini borsada satma yoluna gidebileceği de dile getirilen olasılıklar arasında.