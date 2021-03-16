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BoE 2021 yılında tahvil alımlarına devam edecek

BoE başkanı Bailey, bankanın tahvil alımlarına 2021’de devam edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın 2021 yılında tahvil alımlarına negatif faizlerin özel yatırımları  ve işletme tasarruflarını olumsuz etkilemesine karşın devam edeceğini  söyledi.

Bailey, İngiltere'de enflasyonda kısa vadede hükümetin teşvik  adımları ile parlamalar beklendiğini ancak enflasyonun yüzde 2 hedefinin  altında kalacağını öngördüklerini aktardı.

Başkan, yılın ilk çeyreğinde büyümenin 2019 yılı aynı dönemine  oranla yüzde 12 gerilemesini beklediklerini de söyledi. 2020 ile  karşılaştırıldığında ise daralmanın yüzde 4 olacağını öngördü.