BoE 2021 yılında tahvil alımlarına devam edecek
BoE başkanı Bailey, bankanın tahvil alımlarına 2021’de devam edeceğini açıkladı.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın 2021 yılında tahvil alımlarına negatif faizlerin özel yatırımları ve işletme tasarruflarını olumsuz etkilemesine karşın devam edeceğini söyledi.
Bailey, İngiltere'de enflasyonda kısa vadede hükümetin teşvik adımları ile parlamalar beklendiğini ancak enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalacağını öngördüklerini aktardı.
Başkan, yılın ilk çeyreğinde büyümenin 2019 yılı aynı dönemine oranla yüzde 12 gerilemesini beklediklerini de söyledi. 2020 ile karşılaştırıldığında ise daralmanın yüzde 4 olacağını öngördü.