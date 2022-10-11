BoE, acil durum tahvil alım programını genişletti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasaların düzgün şekilde çalışmalarının yeniden tesisi için başlattığı geçici tahvil alımlarının son haftasında enflasyona endeksli tahvil alımları da yapacağını bildirdi.

BoE, 11-14 Ekim tarihleri arasında enflasyona endeksli tahvil alımı yapacak ve şirket tahvilleri satışına bu hafta için geçici bir ara verecek.

Yapılan açıklamada, "Enflasyona endeksli tahviller düzgün piyasa şartlarının yeniden tesisine destek olacak" denildi.

İngiltere Borç Yönetim Ofisi'ne danışarak bu kararı aldığını belirten BoE, enflasyona endeksli tahviller için açılacak ihalede günlük 5 milyar GBP'ye kadar alım gerçekleştirileceğini vurguladı. Enflasyona endeskli tahvil alımlarında uygulanacak bir minimum getiri belirlenecek. Bu minimum getiri pazartesi günkü piyasa kapanışında oluşan değerden düşük olmayacak.

Enflasyona endeksli tahvil alım ihalesi her gün Türkiye saati ile 15.15-15.45 arasında, geleneksel uzun vadeli tahvil ihaleleri 16.15-16.45 arasında gerçekleştirilecek.