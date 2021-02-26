BOE Baş Ekonomisti Haldane: Enflasyon canavarı uyandı

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane, enflasyon canavarının uyandığını ve pandemiden çıkılacak ortamda ekonominin toparlanması ile enflasyonun sınırlanmasının zor olabileceğini söyledi.



Merkez bankalarının gereğinden erken sıkılaştırma adımı atmaları konusunda ihtiyatlı olunmasını anladığını belirten Haldane, "Ancak bana göre daha büyük risk merkez bankalarını aşırı rahat davranarak enflasyonun şişeden çıkmasına izin vermeleri" şeklinde konuştu.



Yönetici, bu ortamda enflasyonu sınırlamanın zor olması ihtimali bulunduğunu ve o halde merkez bankalarının mevcutta fiyatlanandan daha iddialı sıkılaştırma adımları atmaylarının gerekmesinin muhtemel olduğunu aktardı.