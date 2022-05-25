BoE Baş Ekonomisti Pill: Daha fazla faiz artırımı gerekebilir

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olacağını düşündüğünü, ancak Banka'nın çok fazla faiz artırımının ekonomiyi resesyona sokacağının bilincinde olması gerektiğini söyledi.

Galler'de yayınlanan Western Mail gazetesine konuşan Pill, "Çok fazla faiz artırımının derin bir resesyona girmenize yol açma riski var, böyle bir resesyon çok maliyetli olur" dedi.

Ancak Pill, faiz artırımlarının küçük, yetersiz kalması halinde enflasyonun kendi kendini besleyen bir hale gelmesi ve hedeften uzaklaşması riski olduğunu da vurguladı.

Baş ekonomist, "Benim kişisel düşüncem faiz konusunda yapılması gereken daha çok şey olduğu yönünde, süper sıkılaştırıcı, kısıtlayıcı bir duruma girmemiz gerekmiyor, ancak ekonomiye sağlanan desteğin bir kısmını geri almalıyız" diye konuştu.