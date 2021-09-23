BoE, faizi ve tahvil programını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında ve tahvil alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Karar oybirliği ile alındı.

BoE, gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0.1'de sabit bıraktı.

BoE, Varlık Alım Programını da 895 milyar GBP olarak bıraktı. Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20 milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

Ekonomistler, BoE'nin politika değişikliğine gitmesini beklemiyorlardı.

İki üye tahvile muhalif

Tahvil alım hedefinin 875 milyar GBP olarak devam etmesine iki üye muhalefet etti.

Faizleri aynı düzeyde koruma kararı BoE yönetim kurulunda oybirliğiyle alınırken, üyelerden Dave Ramsden, tahvil alım programının daha erken sonlandırılması konusunda Michael Saunders’a katılan ikinci üye oldu. Bankanın Kasım 2020’de aldığı 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki tahvil alım kararının daha erken sonlandırılmasını isteyen üye sayısı böylece 1’den 2’ye çıkmış oldu.

Tahminler geri çekildi

Trader'lar BOE'nin yüzde 0,5 seviyesinde faiz oranı için tahminlerini 2022 Kasım ayından 2022 Eylül ayına çekti.

İngiltere'de faiz vadelileri BoE'nin Şubat 2022'de 15 baz faiz artırması olasılığını yüzde 80'in üzerinde fiyatlıyor.

IHS Markit eylül ayı öncü PMI verileri, İngiltere’de de artan maliyetler ve tedarik darboğazları nedeniyle şubattan bu yana en düşük ekonomik faaliyet büyümesine işaret etti.

BoE kararı öncesinde açıklanan Bileşik PMI verisi ağustostaki 54,8 düzeyinden 54,1’e gerilerken, beklenti endeksin 54,5’e gerilemesiydi. Hem hizmet, hem imalat sektörlerinde yavaşlama kaydedildi.

Hizmetler PMI 55’e gerileyerek karantinaların uygulandığı şubattan bu yana en düşük düzeyi görürken, imalat PMI da 60,3’ten 56,3’e gerileyerek yine şubattan bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.