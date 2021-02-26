BoE ilk çeyrekte daralma bekliyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 2021 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin daralacağını, ancak beklenen daralmanın bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki rekor düşüşe göre daha hafif olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Ülkesinin üçüncü karantina döneminde olduğunu ve bu sefer daha sıkı tedbirlerin alındığını ve bu sebeple yılın ilk çeyreğinde ekonomik daralma beklediğini ifade eden Bailey, salgının etkisinin sektörden sektöre farklılık gösterdiğini belirtti.

Bailey, aşı haberleri ve tedbirlerin gevşetilmesi gibi gelişmeler sebebiyle, tünelin sonunda ışık olduğunu ifade etti.