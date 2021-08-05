BoE: Önce faiz artışı, sonra tapering

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi ancak toplantıda çok güçlü bir 'tapering' sinyali verdi.

BoE önce faiz artıracak, tapering sonra

İngiltere Merkez Bankası (BoE) gelişmiş ekonomiler arasında pandemide sağlanan parasal genişlemeden ilk geri adım atan merkez bankası olacağının sinyalini verdi. BoE tahvil alım programının ölçeğine ve politika faizine dokunmadığı toplantısının ardından “Politika faizi yüzde 0,5’e ulaştığında tahvil faiz gelirlerini tekrar tahvil alımında kullanmamaya başlayacağını, faizler en az yüzde 1’e ulaştığında ise tahvil alım programının ölçeğini azaltmayı değerlendireceklerini” duyurdu.

BoE açıklamasında önce faiz artıracağını, sonra faiz 0,5 düzeyine ulaştığında tapering'e başlayacağını haber vermiş oldu.

BoE yetkililerin tahminlerine göre enflasyonu orta vadeli 2 hedefine yakın tutmak için gerekli olacak faiz artışı kademeli olarak çok temkinli şekilde gerçekleşecek. İlk 0,25 baz puanlık artışın gelecek yıl yapılması, 0,5 düzeyinin ise 2024’te görülmesi öngörülüyor.

Tahvil alım programının ölçeğini aynı bırakma kararının oybirliğiyle alınması beklenirken, yönetim kurulunda 7’ye 1 oy dağılımı olması da Monex Europe’tan kıdemli foreks analisti Simon Harvey’e göre “Önce güvercin algılanmış olsa da, BoE’nin açıklamaları ve para politikası raporu BoE’nin tahmin edilenden çok daha şahin olduğuna işaret ediyor.” 8 üyeden sadece biri, Michael Saunders, 895 milyar sterlin (1,25 trilyon dolar) büyüklüğündeki varlık alım programının azaltılmaya başlatılması yönünde oy kullandı.



Financial Times’a konuşan Evercore ISI Başkan Yardımcısı Krishna Guha da “BoE beklenenden daha şahin çıktı ve kısa vadede Delta varyantının yol açtığı bozunmaya rağmen - merkez bankası 3. çeyrek büyümesine ‘hafif kötü’ etki yapacağını öngörüyor, orta vadede sıkılaşma yapılması için argümanlarını toplamaya başladı” diyor.

“Euro/sterlin’de yeni dipler görülecek”

Japonya’nın en büyük bankası dün paylaştığı müşteri notunda “Sterlin için boğa piyasası öngörümüze daha da güveniyoruz artık. Euro/Sterlin’de yıl başından bu yana yeni dip seviyelerin görülmesini bekliyoruz.

BoE yetkilileri, son fiyat baskılarıyla ilgili olarak, TÜFE'nin, bankanın yüzde 2 hedefine geri dönmeden önce, yılın son çeyreğinde yüzde 4'e kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi.