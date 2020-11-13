BoE: Sigorta şirketleri COVID-19 zararı öngörülerini stres testine sokmalı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin COVID-19 zararlarına ilişkin tahminlerinin "iyimser" olduğunu belirterek, sigorta şirketlerinden bu tahminlerde kullandıkları varsayımları stres testine sokmalarını istedi.

Sigorta şirketlerine bir mektup gönderen BoE, "Yaptığımız çalışma bir dizi şirketin COVID-19 zararlarını doğru şekilde belirleyemediklerini ortaya koydu. Şirketler, zararları doğru tespit için uygun prosedürleri ortaya koymalılar" ifadelerini kullandı.