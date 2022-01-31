BoE'den 17 yıl sonra bir ilk bekleniyor

Dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında, enflasyona karşı faiz silahını ilk çeken banka olan BoE'nin bu hafta yapacağı toplantıda da faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Perşembe günü yapılacak Para Politikası Komitesi toplantısında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkarması beklenen BoE, bunu yaptığı takdirde 17 yıldır ilk kez iki toplantı üst üste faiz artırmış olacak. BoE, en son 2004 yılında iki toplantı üst üste faiz artırımı yapmıştı.

Ekonomistler ayrıca BoE'nin PPK sonrasında 2022 yılı için enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesini bekliyorlar.

Bloomberg tarafından yapılan ankete göre, BoE'nin 3 Şubat toplantısında faiz artırmanın yanı sıra 895 milyar GBP büyüklüğündeki varlık portföyünden itfası gelenlerin ana paralarını yatırıma yönlendirmeye son verme kararı alması da bekleniyor.