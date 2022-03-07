Boeing, Rusya'dan titanyum alımını durdurdu
ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını durdurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı belirtildi ve Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı belirtildi.
Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi.