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BofA: Fed sıkılaştırmaya eylülde ara verebilir

Bank of America analistleri, Fed'in sıkılaştırmaya eylül ayında ara verebileceğini değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bank of America stratejistleri, ekonomide bir kötüleşme olması veya enflasyonun sakinleşmesi halinde Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya Eylül ayında ara verebileceğini savunuyorlar.

Mayıs ayı FOMC toplantı tutanaklarını değerlendiren BofA stratejistleri, "Eğer finansal şartlar kötüleşir ise Fed'in Eylül ayında sıkılaştırmayı durdurması, gösterge faizi yüzde 1,75-2 aralığında bırakması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.

Yapılan değerlendirmede, "Fed'in iletişimlerinde hafif ancak dikkat çeken bir değişiklik gördük, bazı Fed yetkilileri zorlu makro ortama işaret ederek faiz yüzde 2'ye ulaştığında vites küçültmen veya artırımları durdurma seçeneğine işaret ediyorlar" ifadeleri yer aldı.