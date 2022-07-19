BofA: Fon yöneticilerinin nakit oranı en yüksek seviyede
BofA, fon yöneticilerinin nakit oranının 2001'den bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu bildirdi.
Bank of America'nın her ay gerçekleştirdiği fon yöneticileri anketi, yatırımcıların küresel büyüme ve şirket karlarında artışlara yönelik beklentilerinin rekor düşük seviyeye gerilediğini gösterdi.
Fon yöneticilerinin portföylerinde nakite ayırdıkları yer, son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
8-15 Temmuz döneminde toplam 800 milyar dolarlık varlık yöneten 300 fon yöneticisinin katılımı ile yapılan anket, yatırımcıların kötümserliğinin COVID-19 salgını ve 2008 global finansal kriz dönemlerini geride bıraktığını ortaya koydu.
Fon yöneticilerinin portföylerindeki nakit oranı Ekim 2001'din bu yana ilk kez yüzde 6 seviyesin üzerine çıktı.