BofA: Teknoloji hisselerinden 1,1 milyar dolar çıktı

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlendiği rapora göre, teknoloji hisselerinden 11 Mayıs'ta sona eren haftada 1,1 milyar dolar çıktı.

Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinden 7 haftadır ilk kez sermaye çıkışı yaşandığına işaret eden rapora öre, Avrupa hisse senetlerinden sermaye çıkışı 13'ncü haftada da devam etti.

Avrupa hisse senedi fonlarından 2,3 milyar dolar çıkarken, ABD hisse senedi fonlarına 93 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Küresel tahvil fonlarında sermaye çıkışı 6'ncı haftada da devam etti ve bu haftada 11,4 milyar dolar çıktı. En büyük sermaye çıkışı 11,6 milyar dolar ile yatırıl yapılabilir nota sahip tahvillerde gerçekleşrken, ABD devlet tahvilleri ise Mart 2020'den bu yana görülen en büyük sermaye girişi ile karşı karşıya kaldı. ABD devlet tahvillerine 11 Mayıs haftasında 11,5 milyar dolar girdi.