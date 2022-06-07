BOJ Başkanı Kuroda: Zayıf yen ekonomi için iyidir

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, hareketin çok keskin olmaması durumunda zayıf yenin ekonomiye yarar sağlayacağı görüşünü tekrar etti.

Yenin yirmi yılın en düşük seviyesine inmesinden sonra yaptığı açıklamada Kuroda, ancak yenin düşüşünün hanehalkı ve bölgelerde küçük hizmet sektörü şirketleri için olumsuz etkisinin olabileceğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuroda yaptığı açıklamada BOJ'un pandemiden çıkan ekonomiyi desteklemek için ultra düşük faiz oranına devam edeceğini tekrar etti.