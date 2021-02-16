BOJ borsa yatırım fonu alımına devam edecek

Japonya parlamentosunda konuşan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "Bizim BYF alımlarımız konusunda işaret edilen çeşitli problemlerin farkındayız, ancak BYF alım politikası ekonomi ve fiyatlar üzerinde pozitif etki yaptı" diye konuştu.

Kuroda, BYF alım programının yan etkilerini düzeltmek için yolları, BOJ'un gelecek politika gözden geçirmesinde değerlendireceklerini de belirtti.

Konuşmasında Japonya'da enflasyonun BOJ'un işaret ettiği yüzde 2 hedefine 2023 yılında bile ulaşamayabileceğini ifade eden Kuroda, enflasyon yüzde 2'ye ulaştığında uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesinin doğal olacağını da vurguladı. Kuroda, uzun vadeli faizlerde artışın borçlanma kâğıdı ihraçlarının maliyetini artıracağını, ancak bunu hükümet tarafından kabul edilmesi gereken bir olgu olduğunu da ifade etti.

Kuroda, uyguladıkları negatif faiz politikasının kısa vadeli faiz oranlarını yüzde -0,10 seviyesinde tutmakta ve uzun vadeli faizlerin düşük seyretmesini sağlamakta etkili olduğunu da vurguladı.