"BOJ, BYF alımında daha yaratıcı ayarlamalar yapmalı"

Japonya Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu üyesi Kimie Harada, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) borsa yatırım fonu (BYF) alım programının yol açığı piyasa çarpıklıklarını azaltmak için, BYF alımlarında yaratıcı ayarlamalar yapması gerektiğini söyledi.

BOJ'un standartlaştırılmış şekilde borsa yatırım fonu almak yerine ısmarlama, seçici alımlar yapması gerektiğini savunan Harada, bunun BOJ'a çarpık görüntü oluşturan fiyat hareketlerinin engellenmesi için küçük piyasa değerli şirketleri alım listesinden çıkarma imkanı vereceğini ifade etti.

Harada, ısmarlama, seçici alım yapmanın BOJ'un varlık yönetim şirketlerine ödediği harçları, ücretleri azaltma imkanı da vereceğini savundu.

Japonya'nın bankacılık regülatörünün üyeleri arasında da yer alan Chuo Üniversitesi öğretim üyesi Harada, BOJ'un Mart ayında politika araçları için yapacağı gözden geçirmede bu önerisini tartışmaya değer bulabileceğini vurguladı.