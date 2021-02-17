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"BOJ, BYF alımında daha yaratıcı ayarlamalar yapmalı"

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) borsa yatırım fonu alımlarında yaratıcı ayarlamalar yapılması gerektiği belirtildi.

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Japonya Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu üyesi Kimie Harada, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) borsa yatırım fonu (BYF) alım programının yol açığı piyasa çarpıklıklarını azaltmak için, BYF alımlarında yaratıcı ayarlamalar yapması gerektiğini söyledi.

BOJ'un standartlaştırılmış şekilde borsa yatırım fonu almak  yerine ısmarlama, seçici alımlar yapması gerektiğini savunan Harada, bunun BOJ'a çarpık görüntü oluşturan fiyat hareketlerinin engellenmesi için  küçük piyasa değerli şirketleri alım listesinden çıkarma imkanı vereceğini ifade etti.

Harada, ısmarlama, seçici alım yapmanın BOJ'un varlık yönetim şirketlerine ödediği harçları, ücretleri azaltma imkanı da vereceğini  savundu.

Japonya'nın bankacılık regülatörünün üyeleri arasında da yer alan Chuo Üniversitesi öğretim üyesi Harada, BOJ'un Mart ayında politika  araçları için yapacağı gözden geçirmede bu önerisini tartışmaya değer  bulabileceğini vurguladı.