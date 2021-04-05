BoJ, dijital para konusunda 1. faz testlere bugün başlıyor

Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) yapılan resmi açıklamada merkez bankası dijital para biriminin oluşturulması için testlere başlanması kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, testler ile merkez bankası dijital parası için teknik uygulanabilirlik, çekirdek fonksiyonlar ve gereken özellikler belirlenecek. Zaruri hazırlıkların tamamlandığı testler için konsept doğrulamanın 1. fazı bugün başlayacak.

1. fazda merkez bankası dijital parası için test ortamı oluşturulacak. Dijital paranın bir ödeme aracı olarak ihracı, dağıtımı ve geri toplanması değerlendirilecek. 1. faz testler 2022 Mart ayına kadar sürecek.