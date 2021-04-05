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BoJ, dijital para konusunda 1. faz testlere bugün başlıyor

Japonya Merkez Bankası dijital para konusunda testlere  başlama kararı aldı.

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Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) yapılan resmi açıklamada merkez bankası dijital para  biriminin oluşturulması için testlere başlanması kararı alındığı  kaydedildi.

Açıklamaya göre, testler ile merkez bankası dijital parası  için teknik uygulanabilirlik, çekirdek fonksiyonlar ve gereken  özellikler belirlenecek. Zaruri hazırlıkların tamamlandığı  testler için konsept doğrulamanın 1. fazı bugün başlayacak.

1. fazda merkez bankası dijital parası için test ortamı  oluşturulacak. Dijital paranın bir ödeme aracı olarak ihracı,  dağıtımı ve geri toplanması değerlendirilecek. 1. faz testler 2022 Mart ayına kadar sürecek.