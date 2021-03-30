  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. “BoJ, ihtiyaç oldukça borsa yatırım fonu alımına devam edecek”
Takip Et

“BoJ, ihtiyaç oldukça borsa yatırım fonu alımına devam edecek”

BoJ Başkanı Kuroda, ultra gevşek para politikasına çıkılmayacağını ve bankanın ihtiyaç halinde borsa yatırım fonu alımına devam edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, COVID-19 salgının bastırılmış olması sonrasında da piyasa gelişmelerini yakından izlediklerini ve BoJ'un ihtiyaç olması halinde borsa yatırım fonu almaya devam edeceğini söyledi.

Kuroda, "Borsa yatırım fonu alımını sone erdirme veya elimizdeki  fonları satma planımız kesinlikle yok. BYF alımlarını esnek ve çabuk  bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ultra gevşek para politikasından çıkmak kesinlikle söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Japon ekonomisinin dış talepte toparlanma ve uygulanan gevşek para politikası ile devlet teşvik paketinin etkisi ile iyileşmeye  devam etmesinin muhtemel olduğunu belirten Kuroda, "BoJ, 12 trilyon yen tavanı içinde ihtiyaç olduğunda borsa yatırım fonu almaya devam  edecek" dedi.

Kuroda, BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirme planı olmadığını ve fiyat istikrarı hedefini mümkün olan en erken tarihti başarmak için gevşek para politikasını sürdüreceğini de vurguladı.