BOJ iklim değişikliğiyle mücadeleye devam edecek

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarında değişikliğe gitmezken bu yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürdü ancak ekonomide ılımlı toparlanma yaşanacağı görüşünü korudu.

BOJ aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan faaliyetlere ayrılan kaynağı artıracak yeni iklim değişikliği ile mücadele planının çerçevesini de açıkladı.

İklim planının bu yıl uygulanmaya başlaması ve 2030'a kadar sürmesi bekleniyor. BOJ, bu plan kapsamında bankalara sıfır faizle uzun dönemli borçlanma sağlayacak, yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihraç eden bankaları fonlayacak ve bu tahvillere kendisi yatırım yapacak.

BOJ'un yayımladığı çeyreklik tahminlere göre de ekonominin bu yıl yüzde 3.8 büyüyeceği öngörüldü. BOJ, nisanda yüzde 4 büyüme tahmininde bulunmuştu. Ancak BOJ aşılamanın hızlanmasıyla tüketimin artacağı beklentileriyle 2022 için büyüme tahmini yüzde 2.4'ten yüzde 2.7'ye çıkardı.

BOJ, 2021 enflasyon tahminini enerji maliyetlerinde ve emtia fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle yüzde 0.1'den yüzde 0.6 artışa yükseltti.

BOJ beklentilere paralel olarak getiri eğrisi kontrolü kapsamında kısa vadeli faiz hedefini yüzde negatif 0.1’de, 10 yıl vadeli tahvil getirileri için hedefi ise yüzde 0'da sabit tuttu.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, "Japonya'nın ekonomik faaliyet düzeyi, olağanüstü hal kısıtlamaları nedeniyle şimdilik düşük kalacak. Ancak salgının etkisinin azalmasıyla gelen küresel toparlanma sayesinde ihracat ve üretim istikrarlı bir şekilde artıyor" dedi.