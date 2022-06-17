BoJ, para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün yaptığı toplantıda para politikasında değişikliğe gitmedi. Ancak banka, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin, bunların ekonomik aktiviteye ve fiyatlara etkisinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Gösterge faiz oranını -%0,10 seviyesinde tutan ve 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisini yüzde 0 civarında sürdürme taahhütünü koruyan BoJ, her iş günü 10 yıl vadeli Japon tahvilinden yüzde 0,25 faiz oranı ile sınırsız miktarda satın almak için ihale yapacağını da duyurdu.

BoJ toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bazı zayıflıklar görülse de Japon ekonomisinin toparlanmaya devam ettiğini, kısa vadeli enflasyon bekleyişlerinin yükseldiğini de belirtti.

Çekirdek enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarında artıştan kaynaklı olarak yüzde 2 civarına yükseldiğini ve bir süre için bu civarda kalmasının muhtemel olduğunu belirten BoJ, "Ancak bu sürecin sonunda enflasyonun yavaşması bekleniyor" değerlendirmesini de yaptı.



Japonya Merkez Bankası, nadiren yaptığı bir hamle ile risk listesine kurlarla ilgili bir referans ekledi. Yen 24 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Japon ekonomisinin yurt içi ve yurt dışındaki COVID-19 trendlerinin ve Ukrayna'daki savaşın yarattığı yüksek belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna da işaret eden BoJ, "Finansal piyasalar ve döviz piyasalarındaki gelişmelere, bunların Japonya'nın ekonomik aktivitesine ve fiyatlara etkilerine dikkat göstermek gerekli" tespitinde bulundu.