BOJ, uzun vadeli faizlerin hareket bandını genişletecek

Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) atacağı adımlar arasında uzun vademi faizlerin yüzde 0 hedefi civarında dalgalanmasına imkan veren bandın hafif şekilde genişletilmesi de yer alacak.

BOJ hali hazırda 10 yıl vadeli tahvilin getirisinin yüzde 0 hedefinin 0,2 altı ve üstü arasında dalgalanmasına mikan veriyor.

Nikkei'ye göre bu bant yüzde 0,25 yukarı ve aşağı olarak güncellenecek.

Bandın genişletilmesi 10 yıl vadeli tahvil getirilerini biraz daha geniş bir aralıkta hareket etmesine imkan verirken ultra düşük faizlerin finansal kuruluşların karları üzerinde yarattığı gerilimin hafifletilmesine yardım edecek.

BOJ'un yarın yapılacak toplantıda ayrıca, 6 trilyon yen yıllık hızla borsa yatırım fonu alım taahhütüne de son vermesi bekleniyor