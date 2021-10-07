Borç limitinde geçici sona doğru

ABD Senatosu, Demokratlar'ın ekonomiye tehdit oluşturan borçlanma limiti çıkmazını çözmek için Cumhuriyetçiler'in teklifini kabul edebileceklerini açıklamasının ardından federal borçların temerrüte düşmesinin önüne geçmek için geçici bir anlaşmaya varmaya yakın görünüyor.

Demokratlar, Senato'nun Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın sorunu çözmek için zaman kazandıracak bir teklifte bulunmasının ardından dün yapılması planlanan oylamayı iptal ettiler.

McConnell, kendi partisinin ülkenin borçlanma limitinin aralık ayına kadar uzatılmasına izin vereceği bir teklifte bulundu.

Demokratlar'ın bazıları bu teklifi kabul edeceklerini ifade ettiler. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'den bir açıklama gelmeden partinin resmi tutumunun bu yönde olup olmadığı henüz kesin değil.

ABD Hazinesi, 28.4 trilyon dolar olan borçlanma limitini artırma teklifi Kongre'den geçmezse 18 Ekim'den sonra yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini öngörüyor.

Analistler, ABD'nin borçlarının temerrüte düşmesinin küresel finansal sistemi altüst edeceğini ve milyonlarca kişinin işini kaybetmesine neden olacağını belirtiyorlar.

Borç limiti krizi

ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına gelen borç limitinde süre 1 Ağustos'ta dolmuştu.

ABD Hazinesi, 28.4 trilyon dolar olan borçlanma limitini artırma teklifi Kongre'den geçmezse 18 Ekim'den sonra yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Öte yandan acil bir durumda Fed'e verilmek üzere 1 trilyon dolar değerinde bir adet platin madeni paranın basılabileceği iddia edilmişti.