Borrell: AB'nin Çin'e bağımlılığı Rusya'dan fazla

AB Komisyonu'nun dış politika şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin sera gazı salınımının sıfırlanmasına yönelik iddialı planın gerçekleşmesi için Çin'den tedarike olan bağımlılığının Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılıktan daha fazla olduğunu söyledi.

Borrell yazdığı bir makalede, "Çin, iklim değişikliği ile mücadele planlarımızın gerçekleşmesi için gerekli ürünlerin bir çoğunun tedarik zincirlerinde önemli bir rol oynuyor. Yeşil dönüşüm stratejimizin gerçekleşmesinde Çin'e olan bağımlılığımız, fosil yakıtlar için Rusya'ya bağımlılığımızdan daha fazla" dedi.

AB'nin magnezyum ve nadir metallerde Çin'e bağımlılığının yüzde 90 olduğuna işaret eden Borrell, güneş panellerinde bu bağımlılık oranının yüzde 80 olduğunu vurguladı.