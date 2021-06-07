Bosch'un 1 milyar euroluk çip fabrikası üretime başlıyor

Alman otomotiv sektörünün en büyük tedarikçilerinden Bosch, 1 milyar euro yatırım ile Almanya'da bir çip fabrikası kurdu. Bosch, tesisi kurmak için 200 milyon euro destek kullandı.

Şirket tarihinin tek seferde gerçekleştirdiği en büyük yatırım olan fabrika, tamamlandığında 700 kişiye istihdam sağlayacak.

Dresden kenti yakınlarında kurulan fabrika, küresel pazarda çip tedarikinde büyük sıkıntının yaşandığı bir dönemde faaliyete geçti. Ancak kurulan tesisin global çip darboğazının aşılması için yeterli olmayacağı da vurgulandı.

Tesis, planlanandan 6 ay önce temmuz ayında üretime elektrikli aletler için çiplerle başlayacak ve eylül ayında otomotiv çipleri üretimi de devreve girecek.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Bosch için yarı iletkenler temel bir teknolojidir; bunları geliştirmemiz ve üretmemiz, stratejik açıdan önemlidir. Dresden’de, yapay zekâ yardımıyla yarı iletken üretimini bir sonraki seviyeye taşıyacağız. Bu, bizim ilk AIoT fabrikamız. En başından itibaren tamamen ağa bağlıdır, veri odaklıdır ve kendi kendini optimize etmektedir” dedi.

Bosch'un bu fabrikasının sanal açılışına Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager de katıldı.