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BP, Rus Rosneft şirketindeki yüzde 20 hissesini satışa çıkardı

BP Rus petrol şirketi Rosneft’teki yüzde 20’ye yakın hissesinin tamamını Ukrayna krizi nedeniyle satacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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BP, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişiminden sonra Rus devlet petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75 oranındaki hissesini satacağını duyurdu.

2013 yılından beri Rus şirketinde hisse sahibi olan BP, İngiltere'nin baskısı altında kaldı. BP CEO'su Bernard Looney ve BP adayı yönetmen Bob Dudley gibi Rosneft yönetim kurulundan "hemen geçerli olmak üzere" istifa etti.

Bay Looney, 2020'den beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı ve müttefiki olan başkanı Igor Sechin ile birlikte Rosneft yönetim kurulundaydı.

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