BP’den ikinci çeyrekte 8,45 milyar dolarlık net kâr

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (bp) bu yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarına göre, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle bp'nin net kârı 8,45 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Şirketin net kârı geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Uzmanların tahminleri, şirketin yılın ikinci çeyrek kârının 6,2 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Son verilerle, bp'nin yılın ilk yarısındaki kârı ise 14,6 milyar dolara yükseldi. Böylece şirket, çeyrek dönem bazında kuruluşundan bu yana ikinci en yüksek, son 14 yıl itibarıyla da en yüksek kârını elde etmiş oldu.

Şirketin tarihinde en yüksek kâr, 8,8 milyar dolarla 2008 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilmişti. İngiltere'de hükümet bu yılın mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enerji şirketlerinin kârlarından ilave yüzde 25 vergi alınacağını duyurmuştu.

Hükümetin konuya ilişkin yasa tasarısının parlamentoya temmuzda sunulması nedeniyle bp gibi yılın ilk yarısında yüksek kâr elde eden şirketler, bu döneme ilişkin ek vergi ödemesi yapmayacak.