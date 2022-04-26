Brainard, Fed başkan yardımcısı olmak için Senato'nun desteğini aldı

Bloomberg'in haberine göre, Brainard’ın konuşmaları konu politika faizinin yükseltilmesinin aciliyetine geldiğinde, kendisinin Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) en güvercin üyelerinden biri olduğunu işaret ediyor.

Diğer taraftan Brainard, Fed Başkanı Powell’ın daha tereddütlü yaklaştığı iki alan olan iklim değişikliği ve dijital para konularında, Fed’in rolünü artırma yönünde daha etkili olması bekleniyor. Brainard ayrıca, finansal serbestleştirme değişiklikleri konusuna da birkaç kez itirazda bulunmuştu.

Biden, Kasım 2021'de Fed Başkanlığına ikinci bir dönem için Jerome Powell’ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstermişti.