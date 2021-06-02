Brainard: Fed hedeflerinden uzakta, ancak ilerleme görüyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdam hedeflerinden hala uzakta olduğunu, ancak hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.



"Bugün hedeflerimizden uzaktayız, ancak hedeflere doğru memnuniyet yaratan bir ilerleme görüyoruz ve daha fazla ilerleme görmeyi bekliyoruz" diyen Brainard, "Hedefleri başarmanın ve sürdürmenin en iyi yolu istikrarlı ve açık yaklaşımı devam ettirmek ve değişen şartlara karşı dikkatli olmak" ifadelerini kullandı.



New York Ekonomi Kulubü'nde bir konuşma yapan Brainard, "İstihdam pandemi olmadan göreceğimiz seviye ile karşılaştırıldığında 8-10 milyon aşağıda. Enflasyon konusunda sadece geçici bir zıplama değil, sürekli bir ilerleme görmek önemli olacak" dedi.



Brainard konuşmasında, Fed'in enflasyonu yakından izlediğini ve yüzde 2'nin üzerinde kalıcı olacak enflasyona karşı kullanacak araçları olduğunu da vurguladı.