Brainard: Krizi aşmak için daha fazla mali destek sağlanması şart

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in ekonomiyi desteklemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam etme taahhütüne rağmen koronavirüs krizinin üstesinden gelinebilmesi için daha fazla mali desteğin "zaruri" olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, yaptığı konuşmada, "Fed, maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedefini başarmak için ekonomiye ileri dönük yönlendirme ve varlık alımları yolu ile destek sağlamaya devam etmeye bağlı. Buna paralel olarak COVID-19'un ikinci dalgasının istihdam piyasasında yaralar açmasından, iflasyardan kazınmak için ek mali destek sağlanması zaruri" dedi.



Brainard, sağlanacak ek mali desteğin K-şeklindeki toparlanmanın geniş tabanlı ve daha güçlü toparlanmaya dönmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.