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Brainard: Tapering istihdamda sağlanacak ilerlemeye bağlı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, varlık alımlarının azaltılmasının istihdamdaki artışa bağlı oldğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Başkanı (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in varlık alımları yolu ile ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce ABD işgücü piyasasında daha fazla ilerleme olmasına duyulan  ihtiyaca işaret etti..

Aspen Ekonomi Strateji Grubu toplantısında konuşan Brainard, "Varlık alımlarının yavaşlatılmaya ne zaman başlanacağını belirlemek  istihdam konusunda önemli ilerlemenin başarıldığında dair kanıtların  biriktirilmesine bağlı. Bugün itibariyle, istihdamın hala alması  gereken yol var" dedi.

Brainard ayrıca, eylül ayına ait veriler açıklandığında ekonomide hedeflere  doğru önemli ilerleme sağlanıp sağlamadığını daha güvenle değerlendirebilecek durumda olmayı beklediklerini ifade ederek, varlık alım programında  bir azaltımın ne zaman başlayabileceğine dair işaret verdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayı istihdam raporunu 8 Ekim'de açıklayacak. Bu rapor sonrasındaki ilk FOMC toplantısı ise kasım ayında yapılacak.