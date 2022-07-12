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Brent petrol 100 doların altına indi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 99 dolara kadar düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına yüzde 7 değer kaybederek 98,9 dolara kadar düştü.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da dikkat çekti.

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

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Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi
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