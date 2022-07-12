Brent petrol 100 doların altına indi

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına yüzde 7 değer kaybederek 98,9 dolara kadar düştü.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da dikkat çekti.