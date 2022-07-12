  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Brent petrol 105 dolara geriledi
Takip Et

Brent petrol 105 dolara geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,22 dolardan işlem görüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 düşüşle 105,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,03 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Geçen hafta resesyon endişeleriyle 97,2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Çin'in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam eden ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etti.

Brent petrolde teknik olarak 104,92 ile 105,57 dolar aralığının direnç, 103,81 ile 103,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

Petrol Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi
Bu konularda ilginizi çekebilir
petrol