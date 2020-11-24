Brent petrol 8 ayın zirvesini gördü

Brent petrolün varili, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kenti yakınlarındaki petrol dağıtım istasyonuna saldırı düzenlenmesi sonrasında uluslararası piyasalarda 47,98 dolara kadar yükseldi.

Dün günü 46,04 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 19.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,21 artışla 47,98 dolar oldu. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,17 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı saat 20:14 itibarıyla 47,43 dolardan işlem görüyor. WTI ham petrol ise 45 dolar seviyesinde seyrediyor.

Aramco tesisine saldırı düzenlenmişti

Koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar, Saudi Aramco'nun petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırıyla 48 dolar sınırına kadar çıktı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, dün sabaha karşı yerel saatle 03.50'de Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunun yakıt deposunda yangın çıktığını duyurmuştu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cidde'de Saudi Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını açıklamıştı.

Aşı çalışmaları ve ABD'de seçimi yükselişi destekliyor

Öte yandan, petrol fiyatları dünya genelinde artan COVID-19 vakalarına ve özellikle Avrupa'daki büyük ekonomilerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomik toparlanmaya dair umutları artırmasıyla yükselmeye devam ediyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunması da piyasalarda yaşanan belirsizliği azaltarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.