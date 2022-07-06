Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi
Petrol fiyatları, merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona endişeleriyle düşüşe geçti.
Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.
Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, oluşan resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentileri talebin azalacağına yönelik endişeleri artırıyor.