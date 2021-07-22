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Brent petrolün varil fiyatı 72,04 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,04 dolardan işlem görüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dün 72,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 72,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,19 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) artarak yaklaşık 439 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 haftanın ardından ilk kez artış gösterdi.

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