  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın geriledi
Takip Et

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 102 dolara düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına göre saat 16.35 itibarıyla yüzde 4,76 azalarak 102 dolara geriledi.

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinden tamamladı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

Petrol Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi
Bu konularda ilginizi çekebilir
petrol