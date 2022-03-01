Brent petrolün varili 106 dolar

Dün kapanışta 97,97 dolardan işlem gören Brent petrolün varili, bugün saat 19.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,8 artışla 106,60 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolde temmuz 2014'ten beriki en yüksek seviye görüldü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 99,86 dolardan alıcı buldu.

Rusya - Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler ve müzakerelerde ateşkes sonucun çıkmaması artışta etkili oldu. Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri de fiyatları yükseltti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği yarınki toplantısı öncesi piyasalarda oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, hedeflenen üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ ülkelerinin artan petrol fiyatları ve Ukrayna gerilimi karşısında üretim artışı yapabileceğini tahmin ediyor.