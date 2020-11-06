Breton: Brexit anlaşması ihtimali yüzde 50

06 Kasım 2020

Avrupa Komisyonu İç Piyasa Komiseri Thierry Breton, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında bir ticaret anlaşması yapılma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

Breton, AB'nin ticaret anlaşması konusundaki şartlarının "son derece net" olduğunu ve ortak pazara erişim için kimi yüümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti ve bir ticaret anlaşması imzalanmaması durumunda Londra'nın daha çok şey kaybedeceğini söyledi.

Breton'un açıklaması, AB'den ekim ayında yapılan Birlik'in anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu ancak Birleşik Krallık'ın hazır olmadığı açıklamasını destekledi.