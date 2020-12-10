"Brexit anlaşması görüşmeleri 18 Aralık tarihine uzatılabilir"

Euronews'ün bir diplomata dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması görüşmelerinin 13 Aralık olan termin tarihinin daha ileri bir zaman uzatılabileceği belirtildi.

Haberde, görüşmelerin 18 Aralık tarihine kadar uzatılabileceği ve bu sürenin AB'nin uygun bir anlaşmayı onaylaması için yeterli olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Avrupa Komisyonu, anlaşmasız Brexit durumuna karşı önlemlerini geçiş sürecinin bitişi olan 31 Aralık tarihinde yürürlüğe koymaya hazır olduğunu açıkladı.