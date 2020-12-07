"Brexit anlaşması için İç Piyasa Yasası'nın kimi fıkraları yürürlükten kalkabilir"

İrlanda televizyon kanalı RTE'nin haberine göre, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması imzalayabilmek adına, uzun vadeli ve güvenilir alternatifler sunulması halinde İç Piyasa Yasası'nın bazı maddelerini yürürlükten kaldırabileceğini duyurdu.

Yasa Lordlar Kamarası tarafından kimi fıkraların değiştirilmesi için oylandıktan sonra Avam Kamarası'nda yeniden görüşülecek.

Birleşik Krallık hükümeti yürürlükten kaldırılacak fıkraların yeniden yürürlüğe alınacağını açıklarken, haberde bu hamlenin sonradan değiştirlebilecek bir prosedür olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, İç Piyasa Yasası'nın kimi fıkralarının ancak AB ile bir ticaret anlaşması imzalnması durumunda yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.