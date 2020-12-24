"Brexit anlaşması ile ilgili açıklama bugün yapılacak"

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Brexit anlaşması ile ilgili açıklamanın beklenmedik bir aksaklık nedeniyle ertelendiğini ancak bugün yapılmasının beklendiğini söyledi.

Coveney, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık müzakerecilerinin balıkçılık ve diğer konular üzerinde prensipte anlaştıklarını açıkladı.