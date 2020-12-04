"Brexit anlaşması müzakerelerinden sonuç alınıp alınmayacağı belirsiz"

Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'in ekibinde yer alan Stefaan de Rynck, balıkçılık, adil rekabet ortamı ve anlaşmazlık çözüm mekanizmaları konusunda AB ile Birleşik Krallık arasındaki "ciddi" görüş farklılıklarının devam ettiğini ve müzakerelerden çıkacak nihai sonucun hala belirsiz olduğunu söyledi.

Rynck yaptığı açıklamada, "Londra'da müzakereler devam ediyor. Ciddi farklılıklar sürüyor. Her iki taraf da bunların üstesinden gelmek için yoğun şekilde çalışıyorlar, ancak sonucun ne olacağı belirsiz" dedi.



Yapılan müzakereleri bir maraton olarak tanımlayan Rynck ekledi, "Biz muhtemelen bu maratonun 40 kilometresini geride bıraktık."

BBC'nin siyaset editörü Laura Kuenssber de yaptığı haberde Birleşik Krallık ile AB arasında müzekerelerin dün öğleden sonra kötüye gittiğini yazdı.

Kuenssberg, Birleşik Krallık hükümetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, AB'nin müzakere masasına yeni konular getirdiğini, önümüzdeki birkaç gün içinde bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu, ancak olasılığın azalmakta olduğunu ifade etti.