Brexit anlaşmasına ilişkin açıklama bekleniyor

Bir AB yetkilisi, Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına ile ilgili açıklamanın sabah saatlerinde gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yetkili, AB ile Birleşik Krallık heyetleri arasındaki müzakerelerin hala devam ettiğini, detaylar üzerinde çalışıldığını ve henüz anlaşmaya varıldığına dair nihai bir teyidin gelmediğini de vurguladı.