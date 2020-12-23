"Brexit görüşmeleri 2021 yılına sarkmamalı"

Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Clement Beaune, kasım ayının başında tamamlanması gereken Brexit sonrası ticaret anlaşması görüşmelerinin, gelecek bir kaç gün içinde tamamlanması ve 2021 yılına sarkmaması gerektiğini söyledi.

Balıkçılık konusu başta olmak üzere, kimi esaslarda Fransa'nın "iyi" bir anlaşma istediğini belirten Beaune, ülkesinin müzakere "taktikleri" ve zaman kısıtlamaları karşısında taviz vermeyeceğini ifade etti.